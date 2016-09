Donne in pensione a 65 anni

Il Nazionale, valutando il progetto Previdenza 2020, ha deciso di innalzare l’età pensionabile per il gentil sesso

Le donne andranno in pensione a 65 anni. Dopo gli Stati anche il Consiglio nazionale ha approvato, con 137 voti contro 57, l’innalzamento di un anno della loro età pensionabile nell’ambito dell’esame del progetto Previdenza per la vecchiaia 2020. La sinistra non è riuscita a spuntarla ed evitare l’approvazione del testo.

La nuova regolamentazione verrà applicata dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della riforma e consentirà alle casse dell’AVS un risparmio di 1,2-1,3 miliardi di franchi. Particolarmente toccate sarebbero, secondo la PS argoviese Yvonne Feri, le donne tra i 55 e i 63 anni. I deputati sono rimasti sordi al suo appello per ovviare a questa situazione.

Per compensare il cambiamento, PPD e sinistra hanno fermamente voluto il sostegno dell’aula al bonus di 70 franchi per tutte le nuove rendite AVS già adottato dagli Stati. La decisione su questo punto dovrebbe arrivare in tarda mattinata. La Camera del popolo ha invece approvato la possibilità del pensionamento “à la carte” tra i 62 e i 70 anni. Respinto invece il prepensionamento, per tutti, per attività usuranti.

ATS/Swing

