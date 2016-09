Disabilità: Previte (Cristiani per servire), “sostituire disperazione e isolamento con la vera solidarietà”

di Franco Previte (Agensir)

“I sistemi economici e politici siano al servizio della persona umana”.

È l’appello rivoto da Franco Previte, presidente dell’associazione “Cristiani per servire”, in una nota nella quale sottolinea come “dignità per ogni essere umano, tutela del diritto del disabile, sacralità della famiglia sono assi portanti” anche in questi “tempi difficili che vive oggi l’umanità”.

In questo contesto, “la parola di speranza offerta dalla Chiesa, specialmente da Papa Francesco” – osserva Previte – è “sostituire la disperazione e l’isolamento con la vera solidarietà”. Il presidente di “Cristiani per servire” ricorda che “la famiglia d’oggi è, purtroppo, piegata dalle pressioni economiche, ma soprattutto da quelle morali” e rimarca la “carenza di quel lavoro dignitoso che costituisce la chiave essenziale per costruire la nuova società da tanti decantata, ma che in effetti è deludente, molto deludente”.

Questo “è tradire anche la speranza”, ammonisce Previte, secondo cui “guardando al contesto politico, del quale non facciamo altro che considerare la situazione davvero comico-drammatica, è vero che si richiama tutta la politica ad avere unità d’azione, ma si constata con rammarico come sembrino aumentare gli sforzi per dividere la società, invece di puntare su dialogo e soluzioni costruttive, con obiettivo il bene comune”. “Le istituzioni – prosegue – devono guardare ai principi di solidarietà e sussidiarietà per ri-iniziare a ri-costruire la società su basi più solide, rispettando la dignità che consenta una vita familiare e sociale più sicura”.

“Ci riesce in questo la nostra attuale società?”, domanda Previte, per il quale “tutti abbiamo la responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, in particolare poveri, emarginati, sofferenti, vulnerabili, soprattutto del mondo della disabilità”. Questo vale “specialmente per quei cristiani” chiamati “ad impegnarsi nell’aiuto a chi è in difficoltà”.

DA SIR ( Agenzia dei Vescovi della CEI ( Conferenza Episcopale Italiana )