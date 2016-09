Croce Verde Cumiana cerca nuovi volontari in partenza il corso per soccorritore 118

Grugliasco (To)

La Croce Verde di Cumiana, Pubblica Assistenza aderente all’Anpas, lancia la campagna per la ricerca di nuovi volontari e organizza in proposito il nuovo corso per diventare soccorritori 118 con partenza il 17 ottobre.

Il corso abilita a operare a bordo delle autoambulanze del Sistema 118 per svolgere servizi di soccorso in emergenza sanitaria. Le lezioni, con obbligo di frequenza, si terranno in orario serale dalle ore 20.30 alle 23.30 presso la sede dell’associazione in via Pugnani 4 a Cumiana, con cadenza bisettimanale.

La partecipazione è completamente gratuita in quanto il corso è dedicato a tutti coloro interessati a svolgere servizi di volontariato all’interno della Pubblica Assistenza.

La formazione prevede una parte teorico-pratica di 50 ore con specifico esame finale. Superato il primo step si passa al tirocinio protetto di 100 ore in ambulanza per una durata di sei mesi in affiancamento a personale esperto. Tale corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: il Sistema di emergenza-urgenza 118, i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Per informazioni e adesioni: 3408562206; info@croceverdecumiana.it.

Il volontario soccorritore acquisita la certificazione da parte della Regione Piemonte sarà capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema 118, di gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro, di valutare le condizioni di un soggetto bisognoso di soccorso sanitario classificandolo secondo i codici protocollati e di prestare l’assistenza di primo soccorso sul luogo e durante il trasferimento verso la struttura sanitaria competente.

La Croce Verde Cumiana, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 206 volontari, di cui 77 donne, e otto dipendenti ha svolto nell’ultimo anno circa 5mila servizi con una percorrenza di 231mila chilometri. Effettua prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, trasporti socio sanitari, servizi di emergenza 118 e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive. Il parco automezzi è composto da sei autoambulanze, un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autoveicoli per trasporti socio sanitari.

