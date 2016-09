A Bolzano nasce hearLIFE Clinic, la nuova clinica per l’udito

Bolzano, 30 settembre 2016 – Ieri a Bolzano è stata inaugurata, alla presenza dell’Assessore alle Politiche sociali e Sanità Dott. Martha Stocker, la hearLIFE Clinic, la nuova clinica audiologica che offrirà assistenza completa ai pazienti di tutte le età affetti da perdita d’udito da lieve a profonda e acufeni, da disturbi dell’equilibrio e vertigini.

Secondo i dati dell’OMS, nel mondo sono circa 360 milioni le persone affette da disabilità uditive, di cui il 40% sono anziani tra i 60 e i 69 anni e 32 milioni sono bambini. Sempre secondo l’OMS, il 60% di queste disabilità negli adolescenti e nei bambini sono reversibili.

Fondamentali a questo scopo sono prevenzione e diagnosi: intervenire in maniera tempestiva e con le soluzioni giuste è essenziale per risolvere ogni tipo di sordità.

Questo l’obiettivo di hearLIFE Clinic, la clinica dell’udito in grado di fornire trattamenti personalizzati a soggetti affetti da disabilità uditive più o meno gravi, attraverso servizi clinici, audiologici e riabilitativi completi, supportando i pazienti in ogni fase, prima, durante e dopo il trattamento, grazie ad un’equipe multidisciplinare di professionisti specializzati ed esperti in ambito medico, chirurgico, audiologico e in terapia della parola e del linguaggio.

“hearLIFE Clinic di Bolzano nasce dall’esigenza di assicurare alle persone affette da disabilità uditive un’assistenza continuativa sul lungo periodo. Il nostro obiettivo è quello di abbattere le barriere comunicative legate all’ipoacusia e consentire ai nostri pazienti di interagire e comunicare col mondo esterno per migliorare la loro qualità di vita”, ha spiegato la Dott.ssa Nadia Giarbini, Direttore sanitario e Responsabile dell’Audiologia in hearLIFE. “Per noi è importante che chi ha un problema possa incontrare persone con esperienze e difficoltà simili, per scambiarsi opinioni e consigli e ricevere supporto. Per questo collaboriamo con diverse associazioni sul territorio, per sostenere i pazienti e i loro familiari in un percorso di integrazione sociale”, conclude la Dott.ssa Giarbini

hearLIFE Clinic si avvale della collaborazione esterna del Dott. Christian Streitberger, chirurgo otologo esperto in sistemi uditivi impiantabili. Inoltre, la struttura è accreditata dall’Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano e collabora attivamente con diverse associazioni locali, organizzando incontri, eventi e attività sul territorio.

hearLIFE Clinic è presente a livello mondiale anche a Dubai, Toronto e Nassau.

– FINE –

Dott.ssa Nadia Giarbini Direttore sanitario e Responsabile dell’Audiologia della nuova hearLIFE Clinic di Bolzano. Laureata in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in otorinolaringoiatria presso l’Università di Verona e dottorato di ricerca in scienze neurobiologiche ed elettrofisiologiche presso l’Università di Ferrara, vanta un’esperienza ventennale nel campo dell’audiovestibologia. Inoltre, ha svolto attività di ricerca audiologica, soprattutto nel settore della sordità, sia in età adulta che pediatrica, incentrando il suo lavoro particolarmente sulla riabilitazione uditiva e maturando un’esperienza significativa nell’applicazione clinica dei sistemi uditivi impiantabili.

Dott. Christian Streitberger Medico e consulente esterno di hearLIFE Clinic di Bolzano, per 15 anni ha diretto come Primario la Divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale presso l’Ospedale di Merano. Laureato in Medicina presso l’Università di Innsbruck con specializzazione in Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale presso l’Università di Padova, ha conseguito la specializzazione in Audiologia presso l’Università di Verona e approfondito la propria formazione presso il New York Medical Center, il House Ear Clinic & Research Institute di Los Angeles, e le cliniche universitarie di Zurigo, Erlangen, Würzburg, Monaco, Vienna e Copenaghen. L’esperienza clinica del dott. Streitberger è il risultato di più di 35 anni di servizio pubblico nei campi dell’Otorinolaringoiatria, dell’Audiologia e Otoneurologia.

Contatti – hearLIFE Clinic Bolzano Via Josef-Ressel 2F – “Enzian Office”, 9° Piano tel: +39 0471 196 4400

bz@hearlifeclinic.com www.hearlifeclinic.com

Ufficio Stampa – FleishmanHillard Laura Meroni, Gloria Gerosa, Ilaria Carfì