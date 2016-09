Al via il servizio di videoassistenza per sordi per facilitare l’accesso agli uffici comunali

L’Amministrazione comunale di Trani, prima in Italia, istituisce un servizio permanente e innovativo che garantisce ai cittadini sordi la massima accessibilità agli uffici comunali.

Il programma, denominato Elisir (Evoluzione Lingua Italiana Segni con Interprete in Rete), sarà presentato alla stampa lunedì 3 ottobre alle ore 10.30 presso l’ufficio URP del Comune di Trani e presso l’ufficio Anagrafe.

Il sistema di videocomunicazione, realizzato dalla società Video Assistenza Mobile Srl, consente la videochiamata tramite un’App al centro interpreti Lis per la traduzione a distanza nella Lingua dei Segni Italiana. Nel centro interpreti operano interpreti Lis che facilitano la comunicazione tra sordo e operatore di sportello. In questo modo, le richieste della persona sorda vengono tradotte in tempo reale dalla Lingua dei Segni Italiana a quella verbale e viceversa, traducendo in Lis le indicazioni dell’operatore. Dal 2015 il servizio E-lisir è operativo a Roma, dopo essere stato erogato come progetto pilota nel I Municipio di Roma, presso varie strutture tra cui l’Università e il Policlinico di Roma Tor Vergata, i PIT (Punti Informazione Turistica) del Comune di Roma e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Alla presentazione del servizio parteciperanno il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia Mimmo Santorsola, l’Assessore alla Programmazione Sociosanitaria del Comune di Trani, Felice Di Lernia, e i rappresentanti della società Video Assistenza Mobile Srl. L’Amministrazione comunale ha invitato il presidente regionale dell’Ens (Ente nazionale sordi), Nicola Dentamaro, il presidente provinciale della Bat e commissario straordinario della Provincia di Foggia dell’Ens, Rocco Morese, oltre ai rappresentanti della Asl Bat nelle persone del Direttore Generale Ottavio Narracci e del Direttore del Distretto Sociosanitario Aldo Leo

