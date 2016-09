20/09 al via l’undicesima stagione di Cinema senza barriere

Nel mese di settembre 2016

A settembre gli appuntamenti saranno a Milano, Roma, Bari e Venezia

Imprescindibile appuntamento per i disabili sensoriali da oltre dieci anni Cinema senza Barriere® è la prima rassegna cinematografica accessibile a tutti, ideata nel 2005 da A.I.A.C.E. Milano.

Novità della prossima stagione, l’undicesima, l’introduzione del servizio presso il Centro Candiani di Venezia, nuova piazza che si aggiunge alle già attive ed attrezzate Milano (Sala Alda Merini dello Spazio Oberdan della Città metropolitana), Roma (Cinema dei Piccoli) e Bari (Multicinema Galleria).

Cinema senza Barriere® ha cadenza mensile ed è stata la prima iniziativa di cinema accessibile anche ai non udenti e non vedenti, realizzata inizialmente grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) per la sottotitolazione integrata e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti) per il commento audio che si inserisce tra i dialoghi del film per descrivere azioni, stati d’animo dei personaggi e fornisce informazioni utili per seguire al meglio la narrazione.

La parte tecnica è a cura di Raggio Verde Sottotitoli srl.

La rassegna è nata con l’intento di permettere ai fruitori del servizio di godere del grande schermo e potersi relazionare al mondo del Cinema in maniera attiva, partecipando alle discussioni che spesso scaturiscono dalla visione condivisa dei film con amici e colleghi di lavoro.

La selezione dei titoli, infatti, tiene conto anche dei commenti positivi ricevuti dal film e dell’impatto mediatico che hanno avuto sul pubblico. Non a caso, sarà Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco Van Dormael – che ha riscosso gran successo al boxoffice della scorsa stagione cinematografica – ad aprire la stagione a Milano, Roma e Bari.

“Dal Festival di Venezia, importante vetrina internazionale del cinema, lanciamo un appello ai quotidiani italiani, affinché vengano inseriti nei tamburini i simboli di sottotitolazione integrata e audio commento accanto ai film le cui proiezioni siano aperte anche alle disabilità sensoriali”, dichiara Eva Schwarzwald, ideatrice del progetto assieme a Romano Fattorossi, che aggiunge:

“Sarebbe opportuno che ciascun capoluogo proponesse questo servizio e ci stiamo muovendo affinché la tecnologia necessaria sia più accessibile, alla luce dell’attuale situazione economica che rende il processo di ampliamento delle piazze molto lento”.

Cinema senza Barriere® negli anni è stata sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Bari, Comune di Roma, Città metropolitana di Milano – Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro attraverso il Piano Emergo e Regione Lazio.

Il calendario completo delle date e dei titoli è disponibile sul sito www.cinemasenzabarriere.it

ROMA – martedì 20 settembre

Film: Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco van Dormael

Dove: Cinema dei Piccoli (Viale della Pineta, 15)

Orario: ore 18.45

Ingresso: gratuito per tutti fino ad esaurimento posti

INFO

Cinema dei Piccoli tel. 06. 8553485 – info@cinemadeipiccoli.it e/o Raggio Verde Sottotitoli: tel. 06.70399241 – info@raggioverde.org

MILANO – martedì 20 settembre

Film: Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco van Dormael

Dove: Sala Alda Merini – Spazio Oberdan della Città metropolitana (Viale Vittorio Veneto, 2)

Orario: ore 20.00

Ingresso: gratuito per i disabili e per gli accompagnatori

Ingresso € 5,50 senza obbligo di tessera

Prenotazione cuffie giorni feriali c/o Cineteca: tel. 02 87242114

BARI – lunedì 26 settembre

Film: Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco van Dormael

Dove: Multicinema Galleria (corso Italia 15/17)

Orario: ore 18

Ingresso: gratuito per i disabili e per gli accompagnatori

Ingresso € 3

Prenotazioni cuffie: presso la segreteria dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Bari tel. 080 5429082 – 080 5429058 (lunedì/venerdì) e-mail: uicba@uiciechi.it

Le cuffie possono essere prenotate telefonicamente o via e-mail entro le 12.30 del giorno della proiezione e ritirate prima dell’ingresso in sala, esibendo un documento d’identità.

INFO URP Comune di Bari tel. 080 5238335 Numero verde 800 018291

VENEZIA MESTRE – martedì 27 settembre NUOVA CITTA’

Film: SUITE FRANCESE di Irène Némirovsky

Dove: Centro Candiani, sala conferenze IV piano (Piazzale Luigi Candiani, 7)

Orario: ore 18

Ingresso: gratuito per tutti fino ad esaurimento posti

Prenotazioni cuffie: presso il Servizio Città per tutti del Comune di Venezia Tel: 041 9655440

INFO cittapertutti@comune.venezia.it

Alessandra Olivi